Nettuno. L’opposizione: Continuano le lotte per le poltrone in maggioranza

Continuano le lotte per le poltrone in maggioranza, ormai è diventata una notizia che non fa più notizia.

Il sindaco Coppola, con una strategia ormai chiara, temporeggiando, accontenta tutti e nessuno.

Dopo la prematura scomparsa (anche se annunciata) dal consiglio comunale del partito Lega (utile solo per la campagna elettorale) per abbandono di 7 consiglieri su 8 eletti, cambiano le dinamiche di potere. Tutti cercano un posticino di rilievo in giunta, ma si accontenterebbero anche di una deleguccia, basta stare nei posti di comando e poter pigiare i bottoni giusti: magari si riesce anche a moltiplicare gli incarichi o a prevedere qualche concessione sanando ogni pendenza arretrata. Magari.

Ma la cosa che più ci diverte di questa maggioranza è la strategia del ricatto tutta interna: utilizzano lo spauracchio dell’opposizione per mantenersi uniti e spaventare così i consiglieri più deboli. Scontati!

Stia tranquilla la squadra di Coppola e agisca liberamente, ce ne vediamo bene dal “mischiarci”, non partecipiamo al calcio mercato.

In ogni caso in questo momento così drammatico per la Città ci sembrerebbe doveroso e più dignitoso parlare e fare altro per il benessere della nostra comunità.

Ci dissociamo, dunque, da questa ennesima pantomima.

I Consiglieri Comunali

Roberto Alicandri

Marco Federici

Daniele Mancini

Waldemaro Marchiafava

Simona Sanetti

Antonio Taurelli