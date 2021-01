Nettuno. Sanetti e Mancini: Aiutiamo le famiglie con bambini fragili

“Facciamo eco, in qualità di consiglieri comunali, alla gravissima segnalazione del sig. Falcone e del sig. Mellone dell’Unsic, che hanno raccolto il grido di allarme dei genitori di una bambina “fragile”.

La questione è allarmante, ancor di più in questo periodo che ha comportato aumenti evidenti dei casi: almeno 30 bambini ed adolescenti resteranno senza le necessarie terapie per disturbi dello sviluppo neuromotorio, sensoriale, cognitivo e dell’apprendimento.

Le attività riabilitative, educative e di sostegno alle famiglie, svolte in convenzione saranno bloccate per il mancato finanziamento della asl, ente competente.

La politica nettunese non può restare a guardare, non esistono solo centinaia di migliaia di euro per incarichi e consulenze a tecnici e legali da elargire. La politica deve praticare l’etica e non predicarla soltanto.

Nettuno è soprattutto delle famiglie e del sociale.

Chiediamo alla maggioranza Coppola di attivarsi immediatamente per sollecitare l’Asl a liquidare i contributi per far ripartire i progetti riabilitativi.

Si chieda già lunedì un tavolo di confronto con tutti gli attori istituzionali, oggi più che mai dobbiamo tutelare la salute psicofisica dei nostri bambini e ragazzi.

Inoltre, si trovino soluzioni a lungo termine per evitare che situazioni del genere si ripresentino, in questa situazione non è più tollerabile e sopportabile.

In Regione ci si vada per fatti concreti, non solo per gite turistiche con fotografo a seguito. Il Comune di Nettuno si faccia promotore nelle opportune sedi di interventi mirati che vadano a diretto sostegno economico alle famiglie che ogni giorno devono ‘gestire’ situazioni di fragilità”.

I Consiglieri comunali

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini