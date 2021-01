Anagrafe nazionale della popolazione residente, Pollastrini: “Comune Anzio in grave ritardo”

“Anagrafe Nazionale della popolazione residente ( ANPR) , il comune di Anzio è in grave ritardo di attuazione. Si tratta di una banca dati che mette insieme tutte le anagrafi dei comuni italiani compresi i Registri di Stato Civile come previsto da decreto legge del 2012. In pratica avremo una sola grande banca dati centralizzata al posto di ottomila anagrafi tante quanti sono i comuni italiani.

Tutti i Comuni italiani avranno i dati anagrafici disponibili e questo renderà semplici e veloci i servizi ai cittadini come il CAMBIO DI RESIDENZA , emigrazioni, immigrazioni, censimenti e tanto altro ancora

Per i cittadini e le aziende sarà un enorme vantaggio perché potranno ottenere certificati in qualsiasi comune e on line e verificare i propri dati anagrafici, effettutare cambi di residenza e accelerare le pratiche anche per il rilascio di patente e libretti di circolazione auto e moto.

Una vera rivoluzione quindi, nell’ambito della #AgendaDigitale che ad oggi ha gia interessato oltre il 60% dei comuni italiani che hanno migrato la propria anagrafe anche grazie ai contributi messi a disposizione dal ministero degli Interni per sostenere le spese necessarie all’aggiornamento dei sistemi informatici.

Dopo i primi anni di stallo negli ultimi due anni , in particolare nel 2020 nonostante l’emergenza Covid,sono arrivati a 55 milioni i cittadini che possono usufruire di questi servizi.

E il comune di Anzio? Non pervenuto. Unico tra tutti i comuni limitrofi che sono gia attivi ( Roma, Latina, Aprilia, Nettuno, Pomezia Ardea, Albano, Velletri ecc) rientra tra quelli che ancora non hanno effettuato il passaggio nonostante la criticità dei servizi anagrafici, evidenziata dal M5S anche con una interrogazione al sindaco sulle carenze dell’erogazione dei servizi anagrafici che del resto sono sotto gli occhi di tutti.

Un ritardo ingiustificabile che mette i cittadini di Anzio un gradino piu in basso degli altri”.

Per verificare lo stato di avanzamento dell’anagrafe Nazionale inserendo il nome del comune :

https://stato-migrazione.anpr.it/

Così in una nota Rita Pollastrini, Capogruppo M5S Anzio.