Pomezia. Avviso pubblico per l’iscrizione all’asilo nido anno 2021/2022

Si rende noto che le iscrizioni per l’anno educativo 2021/2022 agli Asili Nido comunali, sono aperte dalle ore 15:00 del 19 gennaio alle ore 24:00 del 9 febbraio 2021.

Gli asili nido comunali sono:

l. Asilo Nido “Piccole Orme” (ex Casale Balducci) situato in via Don Luigi Sturzo snc;

2. Asilo nido” L’isola che non c’è” ubicato in via F.lli Bandiera civico 47.

Entrambi gli asili nido sono aperti dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:

-tempo pieno dalle ore 7,30 alle ore 16.30;

-tempo parziale dalle ore 7,30 alle ore 13,30.

I posti saranno distribuiti, sulla base delle disponibilità, tra le fasce di età dei minori in: lattanti, semidivezzi e divezzi.



TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE ONLINE

Le iscrizioni sono effettuate on line attraverso lo Sportello telematico servizi scolastici accessibile tramite il sito istituzionale del Comune di Pomezia al seguente indirizzo: link: http://pomezia.simeal.it/sicare/esi meal_login.php

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 15:00 del 19 gennaio alle ore 24:00 del 9 febbraio 2021.I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori provvedono alla fase della registrazione ed accedono allo Sportello telematico servizi scolastici utilizzando le credenziali fomite tramite la registrazione.

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

Si rammenta che il servizio “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun minore.

INFORMAZIONI

Per eventuali chiarimenti contattare i numeri di telefono: 06/91146490/491 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00, o scrivere all’ indirizzo di posta elettronica: pubblicaistruzione@comune.pomezia.rm.it