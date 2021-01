Anzio. Pollastrini M5S: Urge soluzione per la praticabilità del canale di accesso del porto

“Abbiamo ricevuto, cosi come altri consiglieri comunali, segnalazioni accorate da parte di marittimi e pescatori circa le critiche condizioni di praticabilità del canale d’accesso al porto, ormai quasi completamente chiuso dalla sabbia delle mareggiate invernali.

Non sanno piu a quale santo votarsi e riferiscono una situazione ormai al limite con tutti i rischi connessi alle imbarcazioni e alle persone.

Per questo abbiamo effettuato un urgente richiesta alla capitaneria di Porto, e in copia al sindaco e all’amministratore delegato della capo d’Anzio per conoscere:

l’effettivo stato di praticabilità del canale di accesso del porto, se sussista o meno un reale stato di pericolo per le imbarcazioni e quali siano le eventuali azioni in essere a tutela della sicurezza delle imbarcazioni e dei lavoratori della pesca.

Ci auguriamo che la maggioranza smetta di guardarsi l’ombelico e che nel mentre si fa la ” pesa” dei gruppi consiliari per acchiappare un assessorato, si possa spingere tutti verso una non piu rimandabile soluzione di questo grave, ma non unico, problema del nostro Porto”.

Rita Pollastrini

Capogruppo M5S Anzio