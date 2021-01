Nettuno. Alicandri e Federici: Chiusura improvvisa scuole, ennesima prova di pressappochismo

“Ennesima prova di pressappochismo e di mancanza di programmazione prospettica della giunta Coppola. Stamattina infatti le ragazze ed i ragazzi di Nettuno si sono trovati davanti le scuole senza poter entrare perché il sindaco Sandro Coppola aveva fatto pochi minuti prima una ordinanza di chiusura per problemi idrici. Il caos si è scatenato per la città creando disagi ai genitori che non si sono potuti organizzare per tempo e causando numerosi assembramenti di minori che ormai arrivati a scuola con mezzi propri si sono messi a girare per le vie. Un rischio per la salute che vista la situazione epidemiologica di Nettuno andava assolutamente evitato. Ancora una volta ciò è accaduto perché il sindaco non ha voluto prendere una decisione ieri quando i lavori sulla condotta idrica non erano stati terminati ed ha voluto temporeggiare colpevolmente. Sindaco Coppola quando si indossa la fascia non si ha solo l’onore delle foto ma anche l’onere delle scelte”.

Roberto Alicandri

Marco Federici