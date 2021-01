Bruognolo, riconfermato Coordinatore Provincia Roma Sud Lega per Salvini

“Ringrazio per la fiducia, ora al lavoro per i cittadini”

“Il coordinamento regionale del Lazio della Lega, guidato dall’On. Claudio Durigon, dopo aver suddiviso in tre aree, Nord, Est e Sud, la Provincia di Roma, ha provveduto a nominare la segreteria politica incaricata di organizzare l’attività del nostro partito nel territorio e ringrazio – dichiara l’appena riconfermato coordinatore per la Provincia di Roma Sud Lega Salvini Premier, Tony Bruognolo – per aver rinnovato la fiducia nei miei confronti”.

“Auguro buon lavoro – continua Bruognolo – agli altri membri della segreteria politica per la provincia di Roma Sud, Campoleoni, Fontana, Leopardi e Puliti, che mi affiancheranno in questo compito complesso, ma entusiasmante”.

“Siamo pronti – conclude Bruognolo – a riprendere la nostra attività politica con ancora maggiore impegno, con la volontà di essere sempre al fianco dei cittadini e di portare in ogni Comune della Provincia di Roma Sud le proposte della Lega”.