Bruognolo (Lega): “Subito vaccini per operatori igiene ambientale”

“Condivido l’appello di Stefano Andrini dell’UGL Partecipate e Servizi Ambientali e sollecito le Istituzioni ad inserire al più presto gli operatori di igiene ambientale nel piano vaccinale, trovo assurdo che una categoria così importante per la comunità non sia ancora a conoscenza di tempi e modalità di somministrazione del vaccino nonostante continuino a lavorare assiduamente per i Cittadini”

Queste le parole di Tony Bruognolo, Coordinatore Lega Salvini Premier Provincia Roma Sud, che aggiunge:

“Siamo pronti a collaborare con l’UGL in questa battaglia per la sicurezza e la salute di un comparto fondamentale per il decoro e l’igiene urbana i cui lavoratori si trovano spesso ad operare in situazioni d’emergenza, chiediamo quindi che le autorità competenti riconoscano questo ruolo e agiscano al più presto per la loro tutela”