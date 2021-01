Fdi litorale sud: “Regione e Asl facciano il possibile per non abbandonare ragazzi Argos”

“Fin dall’inizio della sua attività il Centro Argos ha dimostrato di essere un punto d’eccellenza per il territorio prendendosi cura con impegno e dedizione di tanti bambini con disabilità e delle loro famiglie. Anche per questo motivo riteniamo doveroso che La Regione e l’ASL Rm 6 facciano tutto il possibile per far si che il centro possa continuare regolarmente il suo progetto riabilitativo. Se così non fosse si rischierebbe di abbandonare al proprio destino tante famiglie con soggetti fragili che considerano oramai il Centro Argos come una seconda casa”. Lo dichiarano l’assessore all’Ambiente e alla Salute di Nettuno, Claudio dell’Uomo, il consigliere di Fratelli d’Italia di Nettuno Genesio D’Angeli, i consiglieri di Alleanza Nettunese Tiziana Ginnetti e Massimiliano Rognoni, l’assessore ai Servizi sociali di Anzio, Velia Fontana, il consigliere Davide Gatti, e il Portavoce del circolo di FdI, Marco Tilli.