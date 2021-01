Anzio, al via la riqualificazione dei parchi cittadini

“Nei prossimi giorni saranno aperti i cantieri per i lavori di riqualificazione del Parco della Pineta Mazza ad Anzio Due, che prevedono la ristrutturazione dell’anfiteatro, con materiali di pregio, il rifacimento dei vialetti interni, il restyling dell’area giochi esistente, con la posa in opera del tappeto antitrauma, le nuove panchine, la recinzione dell’area cani ed i nuovi cancelli esterni. Entro la primavera, inoltre, è previsto un secondo intervento per la sistemazione dell’area verde del Parco e per la realizzazione di una seconda area giochi, particolarmente attesa dai bambini e dalle famiglie del Quartiere Anzio Due”.

Lo ha affermato l’Assessore alla pianificazione del territorio della Giunta De Angelis, Gianluca Mazzi, in riferimento all’ambizioso progetto di riqualificazione dei parchi cittadini, portato avanti insieme alla maggioranza ed al Presidente della Commissione Urbanistica, Aristodemo Lauri.

“Entro un paio di mesi, – prosegue l’Assessore Mazzi – partiranno anche i lavori per la riqualificazione del Parco delle Bouganville a Lavinio, con l’allestimento dell’area giochi e dei nuovi arredi, insieme all’intervento di restyling della fontana del Parco Simonetta Colaceci, al quartiere Falasche, che sarà oggetto di importanti opere di manutenzione. A breve, – conclude l’Assessore Mazzi – in collaborazione con l’azienda Cotral, sarà avviato l’intervento per la realizzazione delle prime 25 pensiline, complete di sedute, presso le fermate ubicate sul territorio comunale”.