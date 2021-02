Over 80, da lunedì la campagna vaccinazioni. Capolei: “Invito tutti a prenotarsi”

“Invito tutte le persone della nostra Regione a prenotare il vaccino anti-Covid indispensabile per fronteggiare il virus e tornare alla normalità. Mi rivolgo in particolare agli ultraottantenni, più fragili e dunque maggiormente esposti al contagio. Nei loro confronti serve la massima attenzione, e il massimo supporto”, lo dichiara in una nota il Consigliere regionale Fabio Capolei.

“Gli over ottanta – spiega Capolei – possono già prenotare il loro vaccino” da lunedì 1 febbraio, “le somministrazioni invece inizieranno dalla prossima settimana, 8 febbraio. A Nettuno sono 4400 le persone che hanno diritto al vaccino, mentre ad Anzio sono 3054”.​

“Per richiedere il vaccino è sufficiente andare sul sito salutelazio.it, alla sezione ‘vaccinazione anti-Covid’, ed effettuare la procedura inserendo il proprio codice fiscale. Le persone che hanno meno dimestichezza con l’utilizzo del pc, possono telefonare al numero 06 164161841, per assistenza alla prenotazione, attivo dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 19.30, il sabato fino alle 13.00; oppure chiamare il Numero Verde 800 118 800, attivo 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle 20, destinato alle persone over 80 con motivi accertati di non autosufficienza. Tramite questo servizio sarà possibile trasferire la richiesta di vaccinazione a domicilio all’Asl competente. Facciamo il vaccino”, conclude Capolei.