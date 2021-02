“A distanza di sette mesi, dopo oltre sette anni di passione ed impegno totale, tornare nuovamente alla guida dell’Assessorato alla Scuola ed a confrontarmi, quotidianamente, con alunni, studenti, famiglie, docenti e dirigenti scolastici, è una grande gioia ed uno stimolo a fare ancora meglio di prima. In questo periodo di riflessione, ma anche di problemi personali e di preoccupazione per la pandemia in corso, mi avete sempre fatto sentire la vostra vicinanza, il vostro affetto, il vostro calore umano, a conferma dell’autentico rapporto che abbiamo costruito in questi anni di collaborazione, di confronti ed anche di “scontri costruttivi”, sempre per il bene delle nostre scuole e dei nostri figli. Vi voglio bene, grazie a tutti voi, grazie anche al contributo del meraviglioso e complesso mondo della scuola, oggi sono una Donna ed una Mamma migliore.

Grazie al Sindaco per la rinnovata fiducia ed ai dipendenti del Comune che mi sono stati sempre vicini; già da questa mattina, insieme, abbiamo iniziato a programmare gli interventi straordinari per i prossimi due anni, oltre a quelli ordinari che partiranno domani mattina. Grazie ai cittadini che mi hanno manifestato vicinanza, grazie alla mia famiglia ed a tutti gli amici con i quali condivido i problemi e le gioie della vita.

Grazie al Consigliere Regionale Massimiliano Maselli e gli amici Luciano Ciocchetti e Nanni Libanori che mi hanno supportato in questo percorso.

Tra i miei affetti più cari dico grazie di vero cuore ai Consiglieri Comunali Lucia Pascucci, Matteo Silani e Roberto Camilli, con loro ho condiviso i primi due anni del secondo mandato e soprattutto questi ultimi sette mesi.Sono onorata di avervi come amici, prima che come compagni di viaggio, in questa esperienza amministrativa.

Insieme a loro, dal profondo del mio cuore, ringrazio il Consigliere Comunale, Marco Maranesi, che, nonostante qualche divergenza del passato, probabilmente causata dalla sottoscritta, ha dimostrato di essere un Uomo, in un mondo di tanti ominicchi. Grazie Marco, il Consiglio Comunale e la nostra maggioranza hanno bisogno della tua esperienza e della tua passione per la Politica, quella con la P maiuscola.

Aveva ragione Karl Popper: “La vera ignoranza non è la mancanza di conoscenza, ma il rifiuto di acquisirla”.

Lo dichiara in una nota l’assessore alle politiche della scuola di Anzio Laura Nolfi.