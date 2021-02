Anzio. Attoni e Zucchini: non stiamo più con il “Patto del Popolo” di cui non condividiamo le prese di posizione

Continuano le polemiche sulla situazione politica che si sta vivendo nella cittadina neroniana. Succede che a 24 ore dalla pubblicazione sulla pagina facebook del Patto del Popolo di un duro comunicato con il quale -rivolgendosi al Sindaco- si affermava che “I cittadini di Anzio sono stanchi di assistere a questo valzer delle poltrone. Sarete voi i responsabili della disfatta del CDX alle prossime elezioni amministrative. Andate a Casa!“.

Lontani i tempi in cui li ritraevano nella foto di gruppo nel primo “Patto della Pizza” due esponenti politici molto conosciuti: Sebastiano Attoni e Giorgio Zucchini, si chiamano fuori dal Patto del Popolo: “non vogliamo più essere associati al quel movimento- dice l’ex assessore Attoni- e prendiamo le distanze dalle dichiarazioni fatte , che non condividiamo ne per metodo ne per contenuto”.

E Giorgio Zucchini aggiunge: “Anche se sono una persona attenta agli avvenimenti politici della città, da tempo non sono più impegnato in politica e non voglio essere coinvolto in polemiche sterili“.