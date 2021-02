Covid, Palozzi: “Chiarezza su casi campo rom Castel Romano”

“Siamo molto preoccupati per quanto sta accadendo nel campo rom di Castel Romano, dove sarebbero stati registrati alcuni casi Covid tra i residenti del villaggio. Si prefigura dunque un contesto allarmante dal punto di vista igienico e sanitario, su cui deve essere fatta immediata chiarezza e trasparenza da parte della sindaca Raggi e dalla Asl competente. In particolare, ci chiediamo: in via preventiva si sta procedendo con il tampone a tutti gli abitanti del campo nomadi? Come sta procedendo il tracing? Servono risposte chiare e precise”.

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale “Organizzazione” di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi.