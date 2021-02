Anzio. Piccolo: “La priorità è il bene della città, non i ruoli”

“La scorsa settimana ho deciso di dimettermi dal ruolo di Presidente del Consiglio Comunale di Anzio. Una scelta che è stata dettata esclusivamente da grande senso di responsabilità e dal profondo rispetto verso le istituzioni. Considerato che la maggioranza di centrodestra a livello politico stava attraversando una fase di difficoltà nel dialogo e nel confronto al suo interno, ho preferito fare un passo indietro al fine di aiutare a ritrovare i giusti equilibri, auspicando che tale gesto contribuisca, con il rilancio delle attività politico-amministrative, al conseguimento degli obiettivi previsti nel programma di governo della città.

Per me la priorità è lavorare per il bene di Anzio; tutto il resto passa in secondo piano.

Sono sicura che i miei elettori comprenderanno il mio gesto.

Naturalmente, colgo l’occasione per ringraziare i consiglieri comunali che, due anni fa’, mi hanno eletto dandomi l’opportunita’ di ricoprire un ruolo di grandissimo prestigio istituzionale e tutti coloro che in questi giorni mi sono stati vicini. Sono onorata e orgogliosa di questa esperienza, al servizio della mia città. Ovviamente, tengo a ringraziare tutti i membri dell’ufficio di presidenza e il personale con cui ho collaborato in questo periodo. Ora, il mio impegno e il mio sacrificio non cambiano, proseguirò a lavorare con sempre maggior incisività, per l’esclusivo interesse del nostro territorio e della cittadinanza”.

Lo dichiara il consigliere comunale di Anzio, Giusy Piccolo.