Nettuno. Sanetti e Mancini fanno il bilancio di anno di covid a Nettuno

“La Pandemia a Nettuno c’è, ed è ancora in corso. Condividiamo l’affermazione del collega consigliere Marchiafava.

Sin dall’inizio dell’emergenza come gruppo politico consiliare Nettuno Progetto Comune, con senso di responsabilità e concreta vicinanza ai cittadini, nelle sedi istituzionali abbiamo proposto provvedimenti e misure urgenti a sostegno della popolazione.

Osservatorio locale di Sanità, risorse economiche straordinarie dal bilancio comunale, mappatura della fragilità, carovana salvacibo, sono solo alcune.

Tutte respinte dalla maggioranza Coppola e quindi inattuabili dall’unita di crisi di Coppola presieduta dal consigliere Marchiafava.

La Pandemia uccide, ha ragione il consigliere, proprio per questo il Comune, le istituzioni non si possono limitare ad acquistare mascherine, gel igienizzante e barriere di plexiglas o prodotti alimentari con i soli fondi regionali. Coppola e i suoi collaboratori avrebbero dovuto fare molto di più, abbiamo lottato perché ciò avvenisse sin dall’inizio: misure di protezione e assistenza alle fasce più esposte, pensiamo alle case di cura a Nettuno, pensiamo a chi ha perso il lavoro o le attività chiuse, pensiamo ai tutor comunali per situazioni di non autosufficienza etc etc.

Abbiamo assistito solo ad annunci da un anno a questa parte, dai test sierologici annunciati mesi fa a quello rapidi di metà gennaio.

La nostra azione di controllo e verifica degli atti politici e amministrativi della maggioranza Coppola, rende il primo servizio alla comunità nettuense, nel rispetto del nostro ruolo e delle nostre competenze, anche per affrontare la pandemia, semplicemente perché crediamo che si debba vigilare e ove necessario opporsi a questo modo di amministrare la cosa pubblica e le sue risorse. A Nettuno tra nomine, incarichi ad esperti, consulenti, deleghe ai consiglieri e spesa fuori controllo, stiamo assistendo ad un mercimonio politico senza scrupoli, per la nostra etica, soprattuto oggi, ancora più di ieri, è inaccettabile.

Per tutto questo siamo stati sempre distanti dall’attuale maggioranza, non abbiamo mai chiesto alcun ruolo o strapuntino accanto a loro.

Abbiamo fatto le nostre proposte operative ben articolate, atti protocollati non chiacchiere propagandistiche per finalità politche.

Come dimostrano le nostre azioni, la nostra storia, a differenza di altri, siamo molto poco politici e molto di più cittadini per i cittadini.

La poltrona l’avevamo già, ma era più i importante la nostra moralità e i nostri e valori”.

I Consiglieri di Nettuno Progetto Comune

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini