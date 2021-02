Anzio. Brignone ApA: Firmiamo l’interpellanza sul consorzio di Lavinio

Riceviamo e pubblichiamo

Il Consorzio di Lavinio è un Ente che nasce nel 1950 per la manutenzione e costruzione delle strade di lottizzazione. La domanda da porsi è molto semplice: ha ancora senso dopo 70 anni? Io credo di no. Il Comune ogni anno eroga circa 150 mila euro e molti cittadini si lamentano legittimamente della doppia tassazione alla quale sono sottoposti. L’Amministrazione potrebbe tranquillamente prendere in carica direttamente la gestione delle strade consortili e porre fine a questo organo la cui utilità pratica ed economica è quantomeno dubbia. Dei cittadini hanno organizzato una raccolta firme per interpellare a questo proposito l’Amministrazione ai sensi dell’art.6 comma 6 dello Statuo comunale. Io credo che le proposte di iniziativa popolare vadano sempre ascoltate con attenzione. Per questo invito chi condivide queste riflessioni a firmare presso i due punti di raccolta, la libreria Magna Charta su Via Ardeatina di fronte al distributore AGIP ed il negozio di calzature della signora Giuliana Iotti all’angolo di Via Ardeatina con Viale Alla Marina.

Luca Brignone