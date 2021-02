Anzio, via dei Fabbri resterà pedonale e sarà riqualificata

“Nell’ambito del progetto di ampliamento dell’isola pedonale, nei periodi di maggiore affluenza turistica e della nuova viabilità, con l’apertura al traffico di Via XX Settembre e di Corso del Popolo, durante i mesi invernali, la caratteristica Via dei Fabbri rimarrà pedonale e sarà oggetto di un investimento di riqualificazione. Il manto stradale della via, ultimato l’intervento di Acqualatina per la sistemazione delle condotte, sarà sostituito dai sampietrini, con il posizionamento del nuovo arredo urbano. L’attraversamento pedonale rialzato di Via di Fabbri è stato rimosso ieri e sarà riposizionato, nei prossimi giorni, all’altezza di un plesso scolastico del territorio”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche del territorio dell’Amministrazione De Angelis, Gianluca Mazzi, in riferimento agli interventi in corso, al centro cittadino, per l’attuazione del nuovo piano della viabilità.

“Ringrazio Padre Francesco Trani per il positivo confronto di questi giorni – prosegue l’Assessore Mazzi – e tutti i cittadini che, sottoscrivendo una petizione civica, hanno evidenziato la necessità di confermare Via dei Fabbri come percorso pedonale. L’apertura di Via XX Settembre, invece, risulterà strategica per il collegamento con l’area portuale e per superare le diverse problematiche di circolazione stradale lungo la Riviera Mallozzi, oggetto di un importante intervento di manutenzione straordinaria”.