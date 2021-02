Nettuno. Sottopasso Casello 45 chiuso, il Comitato: il prossimo Consiglio Comunale prenda posizione

Il Nuovo Comitato di quartiere di Sandalo ha scritto ai Consiglieri Comunali

“Con la presente chiediamo di presentare, con urgenza, un’interrogazione e portare in Consiglio Comunale come ordine del giorno il “Sottopasso Casello 45. Sandalo di Ponente” chiuso da oltre tre anni.

Il Sottopasso collega via Nettunense con via dei Laghi/via di Cavallo morto ed è un importante snodo stradale di uscita del quartiere, dove attualmente le alternative di uscita non permettono una normale percorribilità, in particolare ai mezzi di Soccorso.

Certi vogliate comprendere la situazione di disagio dei Cittadini vi chiediamo di intervenire verso gli Organi di Competenza.

Rimaniamo in attesa di un Vostro Riscontro.

Il Direttivo del Nuovo Comitato di Quartiere Sandalo

Sottopasso-Casello-45-Richiesta-Consiglio-Comunale