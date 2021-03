Nettuno: rifiuti anno zero

“Prendiamo atto delle modifiche apportate al calendario della raccolta dei rifiuti nel comune di Nettuno e interveniamo con alcune semplici considerazioni:

la riduzione delle “prese” dei rifiuti differenziati della plastica e del vetro (ad 1 volta a settimana per la plastica, ad 1 volta ogni quindici giorni per il vetro) traduce una scarsa valutazione e considerazione dello scenario e della contingenza emergenziale pandemica che, in totale contrapposizione alle scelte operate dal Comune di Nettuno, impone alle famiglie ed alle attività produttive, per motivi di igiene e tutela della salute pubblica, un maggiore consumo di prodotti con packaging in plastica e/o vetro;

per gli utenti del servizio che risiedono nel centro storico e per i quali non è prevista una raccolta dei rifiuti urbani “porta a porta” tale riduzione di conferimento comporta il mantenimento presso le abitazioni di un notevole accumulo di rifiuti;

le difficoltà di una Amministrazione nell’organizzare e garantire un servizio “porta a porta” non possono e non devono ricadere sui cittadini che continuano a pagare gli stessi importi TARI per ricevere di contro un servizio ridotto e scarsamente efficiente;

non si aumentano le percentuali di raccolta differenziata riducendo i conferimenti in caso si ottimizzano con l’applicazione della tariffa puntuale, di cui però non si vede luce; è necessario invece organizzare ed assicurare un servizio puntuale di raccolta e conferimento che ausili i cittadini e che corrisponda ad adeguati standard economici e di efficienza;

Le isole ecologiche, lì dove presenti, devono essere potenziate, rese igieniche e fruibili attraverso tessere individuali di riconoscimento.

Non ci siamo.

Buona Destra Nettuno farà accesso agli atti per verificare l’adeguatezza ed i termini del contratto di servizio in essere tra l’Ente e la Società Tekneko. Procederà contestualmente alla valutazione del Piano Economico Finanziario approvato in Consiglio Comunale per valutare la correttezza delle tariffe TARI applicate.

Buona Destra Nettuno ha capacità e conoscenze tecniche adeguate per valutare l’operato dell’Amministrazione e si impegnerà a farlo con l’irrinunciabile finalità di garantire ai cittadini servizi adeguati, efficienti ed innovativi”.

Lo dichiara il Coordinatore del Comitato Buona Destra Nettuno.