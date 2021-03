Nettuno. Alicandri e Federici: La figuraccia di sindaco e assessori per l’aumento degli stipendi che non poteva essere fatto

La figuraccia dell’aumento degli stipendi che non poteva essere fatto.

Apprendiamo dalla stampa che la giunta Coppola avrebbe annullato la delibera di aumento degli stipendi in seguito alla nostra segnalazione ufficiale. Avevamo quindi ragione noi, l’ISTAT avrebbe quindi certificato che gli abitanti di Nettuno non hanno mai superato quota 50mila alla fine del 2019. La cosa che ci stupisce di più è che per fare questo controllo ci abbiamo messo davvero pochi minuti. Insomma bastava volerlo fare… Ci chiediamo quindi per quale motivo la segretaria generale che ha ruolo di controllo degli atti di giunta non avrebbe fatto la stessa verifica prima della deliberazione. Come organismo indipendente, pagato dalla collettività, avrebbe potuto “perdere” qualche secondo del suo prezioso tempo ed evitare che con questa delibera molti soldi pubblici potessero andare nelle tasche del sindaco e degli assessori senza che questi ne avessero titolo. Che dire? Col nostro operato di verifica e controllo abbiamo evitato un danno erariale ai cittadini di Nettuno, ma quello che non si può tralasciare è il dato politico, ovvero che la giunta Coppola in questo momento di crisi nera si stesse aumentando gli stipendi. Ora si spendano per la città questi soldi che erano stati trovati dalla politica per la politica e si metta nel dimenticatoio questa vergognosa delibera che ovviamente oggi sarà figlia di nessuno. D’altronde in giunta sarà arrivata con un piccione dalla finestra, mica l’avrà portata qualche “politico” della maggioranza di centrodestra no?

Per tirare le somme. Ennesima, enorme figuraccia!

Roberto Alicandri

Marco Federici