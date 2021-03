Con Nettuno Progetto Comune la prima piattaforma interattiva di confronto con i cittadini

Il gruppo consiliare Nettuno Progetto Comune annuncia la nascita della prima piattaforma interattiva di confronto e partecipazione diretta dei Cittadini ai temi di attualità di Nettuno.

Un canale online dedicato ad incontri tematici di discussione aperti e pubblici.

Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma ZOOM con accesso libero tramite i link di invito che saranno pubblicati, di volta in volta, sulla pagina Facebook e saranno trasmessi in diretta Facebook.

Il primo incontro si svolgerà venerdì 19 marzo alle ore 18.00 e riguarderà i temi della mancata proroga dell’erogazione dei “BUONI SPESA” da parte del Comune di Nettuno e delle nostre petizioni consiliari: “Rifugio comunale per randagi” e “controllo inquinamento radiologico” per i lavori di dismissione della ex Centrale Nucleare di Latina.

La finalità di questa innovativa iniziativa per la partecipazione alla vita della comunità è quella di creare una conoscenza condivisa e collettiva per poter decidere insieme il nostro futuro e quello di Nettuno.

Lo dichiarano i consiglieri comunali Simona Sanetti e Daniele Mancini.