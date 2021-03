Anzio, Cafà: “Negativi tutti i tamponi eseguiti sui consiglieri comunali”

“L’ultimo Consiglio Comunale si è svolto nel rispetto della normativa anticovid, con il distanziamento sociale tra Consiglieri, Assessori ed addetti ai lavori. La positività al covid di un Consigliere, che si è manifestata il giorno successivo, al momento, non ha determinano contagi, con tutti i tamponi eseguiti che hanno dato esito negativo. Anche queste risultanze confermano che i lavori si sono svolti in assoluta sicurezza. A tal proposito, ringrazio tutte le Istituzioni preposte ai controlli successivi, le Forze dell’Ordine presenti in Consiglio ed il Datore di Lavoro dell’Ente, Angela Santaniello, per aver coordinato le azioni di prevenzione all’indomani del Consiglio Comunale, che deve proseguire a deliberare atti utili alla cittadinanza ed all’attuazione del programma di governo”.

Lo dichiara, in una nota, il Presidente del Consiglio Comunale di Anzio, Roberta Cafà, che aggiunge: “Sinceramente resto basita da alcune polemiche, di natura personale, che strumentalizzano anche sulla presenza in sala di un ex Assessore, fino a pochi giorni prima in carica, ovviamente funzionale alla proseguimento dell’azione amministrativa, nello spirito di massima collaborazione che anima i lavori del Consiglio Comunale. Sopra ogni polemica ed in linea assolutamente prioritaria auguro una pronta guarigione al collega affetto da coronavirus”.