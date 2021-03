Volpi scrive alla Raggi: “Quando aprirà il sottovia ferroviario del Casello 45?”

“Ho scritto, per la seconda volta in due mesi, alla Sindaca Raggi e al Consigliere Delegato alla Viabilità Carlo Caldironi, per chiedere informazioni sul sottovia ferroviario del Casello 45 S.P. Nettunense. La persistente mancata apertura del sottovia continua a provocare forti disagi ai cittadini del territorio, in particolare ai residenti dei Comuni di Anzio e Nettuno, pronti a protocollare esposti presso la Procura della Repubblica. La Città Metropolitana deve intervenire in fretta, la stagione estiva è ormai alle porte, così come il rischio di un aumento del congestionamento della circolazione stradale”. Così, in una nota, Andrea Volpi, capogruppo FDI in Città Metropolitana di Roma.