Ampliamento di dodici aule, con relativi servizi, per il Liceo Chris Cappell College e di una struttura modulare, con aule, laboratori e servizi, per l’IIS Apicio – Colonna Gatti, ad Anzio Due. Prosegue la positiva collaborazione tra il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis ed il Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma Capitale, Maria Teresa Zotta che, nei giorni scorsi, avevano coordinato i lavori del tavolo istituzionale di Villa Corsini Sarsina, finalizzato al recupero dell’edificio liberty Paradiso sul Mare ed alla pianificazione di numerosi interventi di edilizia scolastica negli Istituti Superiori di Anzio.

Questa mattina i Funzionari ed i Tecnici della Città Metropolitana sono tornati nuovamente ad Anzio , per una serie di incontri e rilievi tecnici, effettuati insieme all’Assessore alle politiche della scuola, Laura Nolfi, al Consigliere Comunale, Federica De Angelis ed ai Dirigenti Scolastici, Daniela Pittiglio e Maria Rosaria Villani, nelle due aree interessate dai prossimi interventi di ampliamento.

“In questo momento particolarmente delicato per tutti gli studenti , – afferma l’Assessore Laura Nolfi che, insieme al Consigliere Federica De Angelis, sta concretamente portando avanti il progetto di collaborazione con la Città Metropolitana -​ come Amministrazione, sentiamo forte la necessità di programmare la scuola di domani e di dare seguito alle aspettative di tutta la popolazione scolastica. Sono passati poco più di dieci giorni dal tavolo istituito dal nostro Sindaco e dal Vicesindaco Zotta e questa mattina eravamo già sul posto, con i tecnici preposti, per dare seguito alla pianificazione degli interventi che, insieme, avevamo annunciato. E’ il momento del massimo impegno per tutte le scuole del territorio, alle prese con uno dei periodi più complicati dal dopoguerra ad oggi”.