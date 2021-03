Oltremente, consegnato a Ginecologia di Anzio nuovo macchinario

Si è svolta questa mattina, in totale sicurezza e nel rispetto delle normative anticovid, presso l’Ospedale Riuniti Anzio Nettuno, la donazione di un moderno resettore endoscopico per il reparto di ginecologia. All’importante iniziativa sono intervenuti l’Assessore alle attività produttive, turismo e spettacolo del Comune di Anzio, Valentina Salsedo, il Consigliere Regionale, Fabio Capolei, il Consigliere Comunale Walter Di Carlo, il Comandante della Polizia Locale, Antonio Arancio ed il Presidente dell’Associazione Oltremente, Maria Teresa Barone, che hanno ufficialmente consegnato il macchinario, utilissimo per le operazioni dell’apparto riproduttivo femminile, nelle mani del Primario. dott. Paolo Renato Moro.

Il macchinario, del valore di circa 4.000 euro, è stato acquistato con il ricavato dell’evento di beneficenza “Note nell’Arte”, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Anzio, in collaborazione con l’Associazione Oltremente, che si è svolto al Teatro Europa di Aprilia lo scorso autunno.

Sul palco si esibirono Antonio Giuliani, testimonial della serata, la pianista Romina Garbini e l’artista Francesco Olivieri. Insieme a loro le performance artistiche della band Dimensione Prog, del batterista Antonio Arancio, della CST Danza, delle cantanti Ornella Paglino ed Alessia Albanese, del chitarrista Giorgio Veneri, del batterista Claudio Mastracci e del violinista Dashamir Hoxha.