3° Istituto Superiore ad Aprilia. Vulcano: la Provincia di Latina approvi il progetto prima possibile

È necessario che la Provincia di Latina, entro la consiliatura in corso, acceleri i tempi per approvare il progetto del 3° Istituto Scolastico Superiore sul territorio di Aprilia.

Ritengo che, visti i noti problemi di sovraffollamento dei due istituti superiori già presenti, il “Meucci” e il “Rosselli”, e soprattutto visto il trend demografico in continua crescita, sia prioritario per l’Amministrazione Provinciale indirizzare l’attenzione dei propri uffici verso l’iter progettuale e realizzativo della nuova scuola, individuando le strategie economiche migliori per una rapida risoluzione che porti all’apertura del cantiere.

Quella di Aprilia è un’esigenza territoriale crescente, orientata alla crescita dell’offerta formativa e culturale della Città e indirizzata a limitare il pendolarismo di molti studenti adolescenti.

Tale opinione è condivisa dal sottoscritto e dal Presidente della Provincia Carlo Medici, e prendo atto favorevolmente del fatto che ancora una volta il Sindaco di Aprilia Antonio Terra, nonché Consigliere Provinciale, ha mostrato la propria disponibilità ad individuare un terreno comunale ove veder sorgere l’Istituto, e per questo lo ringrazio.

È evidente che, di fronte alle esigenze della popolazione studentesca di Aprilia, che conta alcune migliaia di ragazzi, la collaborazione tra enti ed amministrazioni è fondamentale.

Domenico Vulcano

Vice Presidente della Provincia di Latina