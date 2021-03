Mancata apertura sottopasso casello 45, l’opposizione:Coppola faccia il Sindaco almeno per una volta

Come consiglieri comunali di opposizione abbiamo accolto le istanze, fin ora inascoltate e senza risposta, del Comitato di Casello 45 per la mancata apertura del sottopasso stradale, che di fatto, isola un intero territorio e la sua comunità.

Abbiamo protocollato una richiesta di convocazione straordinaria di Consiglio Comunale per vincolare il Sindaco Coppola, ad oggi assente e silente sulla problematica, a farsi promotore della Conferenza di Servizi. Il tavolo tecnico- politico che ha seguito tutte le fasi dell’opera deve dare risposte, nero su bianco, alla popolazione “esasperata” da un continuo e infinto rimpallo burocratico di responsabilità tra i vari soggetti coinvolti. A questo punto sono più credibili le rassicurazioni della politica e dei tecnici.

Solo parole, promesse e illusioni. Vogliamo capire insieme ai cittadini, chiediamo risposte scritte, azioni concrete e date certe.

Coppola faccia il Sindaco almeno per una volta, fosse soltanto per rappresentare 3000 nettunesi, anche se tra loro, non ci sono i segretari politici che garantiscono la tenuta della sua “sgangherata” maggioranza.

I consiglieri di opposizione di Nettuno