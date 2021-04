Capolei: “Incontro proficuo con Spurio, faremo un ottimo lavoro per il territorio”

“Stiamo costruendo una squadra di alto livello composta da donne e uomini molto preparati, per rafforzare la nostra presenza sui territori. Ieri ho avuto il piacere di incontrare il Consigliere comunale di Fonte Nuova Gian Maria Spurio, un uomo che, come noi, ama molto lavorare per il territorio e che nel tempo ha dimostrato grandi capacità politiche”, lo dichiara in una nota il Consigliere regionale del Lazio Fabio Capolei, a margine dell’incontro con Gian Maria Spurio, Consigliere comunale di Fonte Nuova, nonché delegato di Forza Italia del collegio 12 – Lazio 1.

“Con Spurio – sottolinea Capolei – condividiamo molte idee, per questo sono convinto che insieme daremo vita a numerose iniziative, nel comune di Fonte Nuova e non solo. Siamo pronti a lavorare insieme”.