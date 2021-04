Anzio, accordo la Piccola. A breve sistemazione dell’area e moderno parcheggio per 750 auto

“La definitiva acquisizione al patrimonio comunale delle aree adiacenti la Stazione Ferroviaria di Anzio, che comprendono ovviamente anche l’attuale parcheggio La Piccola , perfezionata nella giornata di ieri, rappresenta un punto qualificante del programma di governo e dell’azione amministrativa. A breve, in vista della stagione estiva, ormai alle porte, l’area parcheggio sarà oggetto di un primo intervento di riqualificazione”.

Lo ha affermato il Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, in riferimento all’atto finale, tra le Ferrovie dello Stato Italiane ed il Comune di Anzio, sottoscritto nella giornata di ieri, per l’acquisizione di un’area di circa 28.000 mq, adiacente la Stazione Ferroviaria. L’accordo, per un importo complessivo di 950.000 euro, è il risultato della positiva sinergia, tra il Comune di Anzio e FS, finalizzata a fornire nuovi servizi ai cittadini, tra cui una moderna area di parcheggio e zone a verde pubblico attrezzato.

“Allo stesso tempo – informa l’Assessore al Bilancio, Patrimonio e Tributi, Eugenio Ruggiero – stiamo lavorando, insieme agli uffici preposti, ad un progetto più ampio, in vista dell’estate 2022, che prevede la creazione di un moderno parcheggio, per circa 750 automobili, con posti ombreggiati, con innovativi sistemi per l’efficientamento energetico, con le stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici e soprattutto con un servizio di vigilanza e di presidio dell’area”.

La formale conclusione dell’iter risulterà fondamentale per lo sviluppo del territorio, per il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico locale, dei trenini turistici, delle navette, per alleggerire il traffico al centro storico, per l’ampliamento dell’isola pedonale, durante i periodi di maggiore affluenza, favorendo il turismo di prossimità e gli spostamenti dei pendolari, anche nell’ottica di una moderna mobilità sostenibile.