Giornata mondiale Salute, Cervellini SI: sia occasione per ripensare sistema sanitario

“La Giornata mondiale della Salute è occasione per ribadire la necessità urgente di ripensare e riorganizzare il sistema sanità e il Welfare, anche oltre l’emergenza Covid, a partire dall’aumento delle risorse per le strutture, gli operatori, la ricerca, riportando la Medicina del territorio al centro del Sistema sanitario nazionale pubblico. Sinistra Italiana Lazio aderirà – annuncia Massimo Cervellini, segretario SI regionale – al presidio in presenza del prossimo 7 aprile a sostegno della vertenza ‘Riapriamo Villa Tiburtina’”