Aprilia. Il consigliere Giovannini entra ufficialmente in maggioranza

Il consigliere Vincenzo Giovannini entra ufficialmente in maggioranza. Ad annunciarlo, dopo un incontro tenutosi nel pomeriggio di oggi, sono lo stesso consigliere e il Sindaco Antonio Terra.

“L’ingresso nella compagine civica che governa la Città da parte del consigliere Giovannini è l’esito di un lungo percorso, iniziato già all’indomani delle ultime elezioni amministrative – commenta il primo cittadino – con Vincenzo in questi mesi ci siamo spesso confrontati, capendo che ci guida una medesima idea del governo del territorio e del futuro di Aprilia”.

“Già in vista del ballottaggio, tre anni fa, riconoscemmo alla coalizione civica il pregio di aver saputo arginare l’avanzata della destra – commenta il consigliere Giovannini – all’epoca anche io invitai pubblicamente a votare Antonio Terra come sindaco. Ed oggi, quella scelta mi sembra sia stata giusta, non solo per l’apporto dato alla vittoria nelle ultime elezioni amministrative. Ma anche perché mi ha permesso di approfondire un metodo di lavoro che, in questi anni, ha garantito alla Città buon governo e capacità di affrontare le criticità più rilevanti. La mia intenzione è quella di potermi inserire in questa coalizione per poter dare il mio apporto”.

“Sono chiaramente soddisfatto dell’ingresso di Vincenzo in maggioranza – conclude il Sindaco Terra – questa scelta dimostra anche la vitalità del civismo apriliano, che facendo sintesi di sensibilità e contributi differenti, continua a garantire quell’attenzione al futuro, alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio. Un’attenzione che spesso i grandi partiti nazionali – soprattutto negli ultimi decenni – non sono riusciti ad assicurare”.