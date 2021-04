Vulcano Vice Presidente della Provincia di Latina: rifiuti sui siti d’ambito convocata seduta

Aggiornamento sull’individuazione dei siti del Tavolo provinciale sul ciclo integrato dei rifiuti e legge regionale sugli impianti termici. Convocata la Commissione Sviluppo e Tutela del Territorio

La Commissione per lo Sviluppo e Tutela del Territorio della Provincia di Latina, da me presieduta, torna a riunirsi venerdì prossimo, 16 aprile, alle ore 11, con il consueto rispetto delle doverose prescrizioni anti-Covid.

Ho convocato la seduta con due punti all’ordine del giorno. In prima analisi, l’aggiornamento sull’ultima Conferenza dei Sindaci per l’individuazione dei siti nell’ambito del tavolo provinciale sul ciclo integrato dei rifiuti.

Quindi, in seconda analisi, l’approvazione del Regolamento relativo alla legge regionale n. 7/2018 in materia di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici.

Si tratta, com’è giusto che sia, di due temi di fondamentale importanza per l’ambiente e l’ecosostenibilità nell’intera area pontina e, in particolare per quanto riguarda il tema dei rifiuti, si tratta di una questione di stretta attualità che interessa direttamente le comunità locali.

Anche per questo motivo, ritengo che i componenti della Commissione debbano essere informati passo dopo passo delle risultanze dell’ultima Conferenza dei Sindaci e con il consueto efficace strumento della massima trasparenza.

Domenico Vulcano

Vice Presidente della Provincia di Latina