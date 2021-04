Anzio, Gatti “Onorato di rappresentare i Consiglieri di Fratelli d’Italia”

Fratelli d’Italia cresce a ritmo impressionante a livello nazionale attestandosi ormai in maniera stabile al diciotto per cento, secondo molti autorevoli sondaggi, ed a livello locale il trend è assolutamente positivo. Dopo un periodo di crescita Fdi di Anzio si è stabilizzato e vede il raddoppio dei Consiglieri e degli Assessori in Giunta, rispetto agli inizi di questa Amministrazione. Ottima anche la fase del Tesseramento che ha visto quasi duecento concittadini aderire al progetto locale del Partito della Meloni. A confermare questo periodo di crescita, c’è la nomina di Davide Gatti a Capogruppo, Consigliere di valore ed esperienza.

“Sono onorato di rappresentare i Consiglieri Comunali di Fratelli d’Italia che mi hanno voluto come Capogruppo” dichiaro cosi in una nota Davide Gatti, e continua “ Roberto Camilli, Federica De Angelis e Lucia Pascucci mi hanno dato il loro sostegno e farò il massimo per rappresentarli al meglio. Insieme al Partito, guidato da Romeo De Angelis, che sta crescendo alla grande ed insieme agli Assessori Fontana e Nolfi che stanno lavorando ottimamente” conclude così Gatti “ Possiamo dire che continueremo con impegno a lavorare per la Città di Anzio, liberando le nostre migliori energie”