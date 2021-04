L’assessore Nolfi in visita alla scuola Angelita: “Orgogliosi di voi”

Alla scuola Angelita, al quartiere Sacida di Anzio, nel corso della stagione estiva, interverremo con il risanamento dei solai, con l’adeguamento dell’impiantistica per il rilascio del certificato prevenzione incendi e con interventi di riqualificazione. Si tratta di opere importanti, pianificate anche in altri plessi scolastici del territorio, che il prossimo anno scolastico ci consentiranno di ripartire in totale sicurezza”.

Lo ha affermato l’Assessore alle politiche delle scuola del Comune di Anzio, Laura Nolfi, in visita, questa mattina, alla scuola Angelita, dove ha incontrato il Dirigente, Annamaria Corso, alcuni Docenti, il personale scolastico ed una rappresentanza dei genitori, protagonisti, insieme agli alunni, dell’intervento di restyling delle facciate dell’edificio.

“E’ stata una vera emozione, – comunica l’Assessore Nolfi, che ha portato i saluti ed il plauso del Sindaco, Candido De Angelis – partecipare, insieme ai piccoli alunni, all’opera di creazione dei fiorellini sulle pareti esterne dell’edificio, respirando un clima di positività, armonia e soprattutto grande senso di appartenenza alla propria scuola ed al proprio quartiere. La Città di Anzio tutta è orgogliosa di voi!”.