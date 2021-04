Nettuno, Lucia De Zuani entra in Forza Italia

“È con grande soddisfazione che comunico, a partire dalla data odierna, il mio ingresso nella famiglia di Forza Italia”, lo scrive in una nota la Consigliera comunale di Nettuno, Lucia De Zuani, ex Lega ed ex ‘Nettuno si muove’, annunciando il suo passaggio, in Consiglio comunale, al gruppo Forza Italia.

“Guardo da sempre con molto interesse al lavoro che stanno portando avanti sul territorio il coordinatore provinciale Vincenzo Capolei e il Consigliere regionale Fabio Capolei – aggiunge –, a loro mi lega un sentimento di sincera stima e amicizia. Ringrazio per questa opportunità il partito e i miei nuovi colleghi, i consiglieri di Forza Italia al comune di Nettuno, Elisa Mauro, Ilaria Bartoli e Ivano Di Pietro, oltre all’assessore Fabrizio Tomei. Sono convinta che insieme faremo un ottimo lavoro”, conclude la nota.

