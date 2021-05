“Convocato dall’Esecutivo locale, si è riunito il Direttivo Cittadino Lega Nettuno, grande adesione ed entusiasmo per un incontro di nuovo dal vivo e non in streaming.

Il Coordinatore della Provincia Roma Sud Tony Bruognolo, il Coordinatore Cittadino Luca Zomparelli e la Consigliera Comunale Lorenza Alessandrini, aprono il Partito a molte persone della società civile con attitudini ed esperienze diverse, per creare dei tavoli tematici da inserire in dipartimenti cittadini, per analizzare i vari problemi di Nettuno, individuarne le criticità e insieme a loro discutere su soluzioni e progetti per cercare di risolverli.

Non si è parlato solo dello svolgimento delle attività dell’Amministrazione Comunale, per le quali L’Assessore Zomparelli e la Consigliera Alessandrini hanno fatto un resoconto di quanto fatto e quanto da fare, ma si è discusso su come strutturare il Partito e di come unire le tante idee per farne una sintesi da proporre poi all’amministrazione, una giornata importante quindi, per lasciare spazio alle idee e alla meritocrazia.

Grande adesione, per questo direttivo che vede tanti vecchi e nuovi iscritti, cittadini e imprenditori, soprattutto molte donne, che a vario titolo vogliono dare il loro contributo per la collettività.

L’idea di politica della Lega di Nettuno deve essere una chiara e limpida espressione di quanto ogni suo rappresentante mette in opera per il bene della cittadinanza.

L’importanza fondamentale di essere “gruppo”, quel considerare sé stessi ed in quanto parte di una squadra che coopera e collabora per un unico fine.

Tutti aspetti, questi, che abbiamo ritrovato negli ideali Lega e nei suoi militanti, ci hanno spinto ad abbracciare questo importante percorso che ci rende orgogliosi.

Continueremo il nostro impegno con quello spirito d’iniziativa che ci contraddistingue e che ci ha portato già a vedere realizzati importanti progetti, siamo solo all’inizio, ma siamo “squadra”, questa è la nostra carta vincente ed insieme portiamo avanti il nostro impegno per la gente ma, soprattutto, insieme alla gente”.

Direttivo Lega Salvini Premier Nettuno