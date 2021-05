Casa. La Regione avvia interventi di riqualificazione complesso Ater ad Anzio

L’assessore regionale alle Politiche abitative, Massimiliano Valeriani, il commissario straordinario dell’Ater Provincia di Roma, Giuseppe Zaccariello, e il direttore generale Luigi Bussi, hanno inaugurato questa mattina il cantiere per i lavori di riqualificazione del complesso di edilizia residenziale pubblica di via Merope ad Anzio.

Con un investimento regionale di 400.000 euro saranno realizzati interventi per la ristrutturazione di coperture e facciate, per l’efficientamento energetico dell’edificio e la sistemazione degli impianti nelle parti comuni.

“Abbiamo promosso Importanti opere di ammodernamento per migliorare la qualità abitativa degli alloggi Ater: dopo i cantieri aperti a Tivoli, Guidonia, Fiumicino e Anzio, nei prossimi mesi verranno avviati interventi di ristrutturazione anche in altri complessi di edilizia residenziale pubblica nei Comuni della provincia di Roma” dichiara Massimiliano Valeriani, assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio.