Il Consiglio Comunale di Anzio, all’unanimità, ha approvato la delibera che autorizza, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, la realizzazione di un asilo nido comunale, in Via del Tridente, con il relativo studio di fattibilità, nell’area dove oggi è ubicato “quello che resta” dell’immobile confiscato alla criminalità organizzata.

​

Si tratta di un primo passo verso l’istituzione di un nuovo importante servizio, rivolto alle famiglie del territorio, che segue l’approvazione dell’Ordine del Giorno presentato dal Consigliere Comunale, Anna Marracino e l’impegno del Consigliere Comunale, Federica De Angelis, del Presidente della Commissione Politiche Sociali, Matteo Silani e degli Assessori Velia Fontana, Eugenio Ruggiero e Gianluca Mazzi, che ha presentato ed illustrato, da un punto di vista urbanistico, l’adozione dell’atto di questa mattina.

​

Il Sindaco, Candido De Angelis, nell’esprimere soddisfazione per l’approvazione della delibera consiliare, ha evidenziato la disponibilità del Comune ad investire sull’opera, a completamento dei possibili finanziamenti di altri Enti.