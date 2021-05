Anzio. ApA: Impianto rifiuti a Sacida, arroganza in Consiglio Comunale

Riceviamo e pubblichiamo

Stamane il Sindaco, spalleggiato dalla sua maggioranza, è riuscito a dare il peggio di se.

È continuo il tentativo di deridere ed offendere chi con competenza e civiltà espleta il ruolo di opposizione.

Emerge sempre più la cultura dell’ arroganza praticata in ambito istituzionale da un lato, la cultura del rispetto delle istituzioni e della buona educazione dall’altro.

A poco serve avanzare proposte e quesiti come quello portato oggi in consiglio comunale dal nostro consigliere Brignone sul nascente impianto di stoccaggio rifiuti in zona Sacida, in particolare sulla sua compatibilità con la vicina scuola “Spalviera”, che riguarda la salute e la sicurezza dei cittadini del quartiere.

Invece di stare al tema si è scatenato l’effetto “branco”, se non fai parte del recinto vieni offeso, continuamente interrotto e quando replichi il Presidente del Consiglio sta sulle spine, ti invita ogni secondo a concludere.

Ringraziamo il consigliere di ApA Brignone per la capacità continuamente dimostrata nel mantenere una condotta corretta ed irreprensibile.

Al Sindaco ed alla sua maggioranza un consiglio: se ApA ed il suo consigliere in termini di opposizione non rappresenta alcun pericolo, che impegni la sua arroganza altrove.

Noi continueremo, Signor Sindaco, a stare fuori dal suo recinto.

Alternativa per Anzio