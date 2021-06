Nettuno. I tanti problemi di Cretarossa affrontati nell’incontro pubblico con Marchiafava

Affollato e partecipato l’incontro pubblico organizzato presso l’hotel Scacciapensieri dal Comitato di quartiere Levante-Cretarossa-Scacciapensieri con il Consigliere comunale Waldemaro Marchiafava.

Nella sua introduzione il Presidente Vittorio Valiante ha detto:” Noi come Comitato facciamo il possibile per migliorare il nostro quartiere, facciamo lettere e proposte all’Amministrazione comunale, che però non ci da ascolto: Giorni fa ho fatto proposta- ai Sindaci di Anzio e Nettuno- di battersi per incrementare l’ospedale, facendo tornare i servizi.- e ha continuato- si parla tanto di turismo, questa di Scacciapensieri è l’unica zona in cui il turismo si può sviluppare, ma ci vuole l’accoglienza e servizi. Abbiamo più volte segnalato i problemi delle strade, in via Achille Grandi e via Aldo Moro i cordoli intorno agli alberi impediscono il passaggio dei pedoni e delle carrozzine. Nel nostro quartiere manca tutto a partire da un centro anziani. Per questo abbiamo invitato il consigliere Marchiafava, al quale chiediamo il suo impegno per il bene del quartiere”.

Nel suo intervento il Professor Marchiafava ha voluto sottolineare che:” quello di oggi non è un incontro politico. Io vorrei solo il confronto, per ricevere proposte, che poi porterò in Consiglio comunale e nelle commissioni di cui faccio parte. Io sono un consigliere di opposizione e sarò sempre dalla parte della cittadinanza, è importante essere comunità e questo va al di là del vincolo politico di appartenenza”.

“Quelli che loro chiamano periferia io li chiamo quartieri.-ha continuato il consigliere- Di questo quartiere non sono mai state sfruttate le potenzialità, abbiamo una una piazza splendida sul mare dove non è stato mai stato organizzato niente”.

“È inaccettabile che ci siano zone di Nettuno e anche a Cretarossa, dove la disabilità non ha nessuna considerazione. I disabili sono impossibilitati anche ad andare al mare.

Si parla di turismo, in questo quartiere ogni anno soggiornano oltre 30 mila persone, ma poi che cosa offriamo loro? niente, solo la tassa di soggiorno. Non abbiamo possibilità di parcheggiare, ho fatto la proposta di spostare il deposito dei pullman, che potrebbe diventare un parcheggio, vicino al parco”.

E ha concluso: “Mi auguro che questa amministrazione duri, se fa bene, ma se fa male deve andare a casa. Il quartiere ha tanti problemi, parliamone insieme perché è un segno di democrazia”.

Negli interventi dei residenti molte le problematiche evidenziate: dalla mancata programmazione urbanistica, all’assenza di spazi verdi puliti e attrezzati, dalla spazzatura delle vie che non viene effettuata, alla manutenzione di strade e marciapiedi, questi ultimi versano veramente in condizioni disastrose, chi li percorre rischia di farsi male. Altro problema su via Acciarella: quando piove diventa un fiume, si allagano cantine e abitazioni, questo perché non vengono puliti i canali di scolo e fogne sono obsolete. Un Intervento ha riguardato anche la TARI, la tassa sui rifiuti, che è aumentata, paventando anche l’illegittimità degli aumenti fatti negli anni. Sottolineata anche la mancanza di sicurezza in strade poco illuminiate e pericolose soprattutto di sera.

L’assemblea si è conclusa con l’auspicio di proseguire sulla strada del confronto per cercare di risolvere i problemi che affliggono il quartiere Cretarossa-Scacciapensieri- tra i più popolosi e belli di Nettuno.