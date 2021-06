Verranno completati il prossimo 14 giugno i lavori di rifacimento del manto stradale su via Ennio Visca e su via Cavour. Per consentire il transito e la sosta dei mezzi d’opera impegnati nei lavorinelle vieinteressate dalle ore 7 del prossimo 14 giugno e fino a cessate esigenze come da Ordinanza n. 106/2021:

– è istituito il divieto di sosta, con rimozione in via E. Visca, ambo i lati ed in via Cavour, latodestro del senso di marcia consentito, tratto compreso tra piazza IX Settembre e via Santa Maria;

-sono interdette al transito veicolare, via E. Visca, piazza IX Settembre, tratto compreso tra via E. Visca e via Cavour e via Cavour, tratto compreso tra piazza IX Settembre e via Santa Maria;

Si tratta della seconda parte dei lavori effettuati il 13 aprile scorso portati avanti da Astral grazie ad un accordo con il Comune di Nettuno. “Ringrazio Astral e l’Amministratore Unico Antonio Mallamo – dichiara l’Assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Tomei – questa collaborazione ci ha permesso di effettuare ulteriori lavori sulle strade di Nettuno, oltre a quelli già in programma nel nostro piano operativo. Voglio ringraziare anche il consigliere Genesio D’Angeli che si è interessato e impegnato in prima persona per la riuscita di questa collaborazione tra Enti che va a beneficio dell’intera collettività”.