Pomezia. Sprofonda il tetto del capannone, muore Roberto Grossi

Una tragica volo dal tetto che si è sprofondato improvvisamente in via Tito Speri. Poco dopo le 13.00 un imprenditore edile mentre stava facendo un sopralluogo sul tetto del capannone dopo il nubifragio è precipitato facendo un volo di diversi metri morendo sul colpo. Inutile è stato l’arrivo del 118 e dell’elisoccorso, l’uomo molto conosciuto ai Castelli Romani in particolare a Marino di dove era nato. Conosciuto anche perché impegnato in politica con Forza Italia e poi Cambiamo di cui era coordinatore locale. Attivo anche nello sport come presidente di alcune societá calcistiche della zona. Roberto Grossi 49 anni lascia la moglie e due figli . Sul posto stanno operando i Carabinieri e gli ispettori della ASL Roma 6 per accertare la dinamica dei fatti.