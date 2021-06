Angelo Pugliese responsabile cantiere Provincia di Roma Balneari e Piano Arenili Italia Viva

Angelo Pugliese nominato Responsabile del “Cantiere”di Italia Viva Provincia di Roma per attività balneari e piano degli arenili.

Italia Viva prosegue con la costruzione della Segreteria della Provincia di Roma introducendo, tra i nuovi “responsabili dei cantieri del Futuro” un esponente dI Iv Anzio, Angelo Pugliese.

Il dirigente anziate del partito di Matteo Renzi andrà a ricoprire una delega di notevole interesse anche per il suo territorio, quello inerente alle attività balneari e al piano degli arenili ( recentemente rinnovato attraverso l’applicazione del nuovo Piano Regionale).

Angelo Pugliese, 46 anni, laureato in scienze politiche, da circa 13 anni impegnato in politica tra incarichi locali e anche esperienze a livello europeo e con una esperienza professionale orientata verso la comunicazione istituzionale si dichiara molto felice di questo atto di fiducia nato dalle scelte dei due coordinatori provinciali, Luca Andreassi e Ileana Piazzoni.

“Sono contento della fiducia che è stata riposta verso di me per questo ruolo, che giudico importante sia per il territorio litoraneo a sud di Roma, che per la mia città Anzio, che dall’attività dei balneari trova una delle risorse più importanti per la sua stabilità economica- ha affermato Pugliese aggiungendo che –“è un momento importante per Italia Viva Anzio che, con la nomina dei nuovi coordinatori uomo/donna di fine maggio ( Francesco Squintu e Anna Marracino), si appresta a costruire a sua volta dei tavoli tematici locali per avvicinare sempre di più i nostri simpatizzanti al nostro lavoro sul territorio”.