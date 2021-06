Anzio. Buccolini: dopo il colosso di argilla ora abbiamo il re di cartapesta?

Tutto quel che è recentemente accaduto è stato veramente spiacevole, dal “fantoccio” appeso in aria sopra la fontana di Piazza Pia, al successivo comunicato dell’Assessore Valentina Salsedo.

Un comunicato che ha provocato ancor più risentimento nella maggior parte dei nostri concittadini amanti del web e del social Facebook.

Ovvia la richiesta di dimissioni da parte di Alternativa per Anzio tramite un comunicato stampa, che noi, come Movimento I❤️ Anzio® condividiamo assolutamente.

Sarebbe bastato così poco per sistemare un grossolano errore da 10.386,00 euro, poche parole, e tutto sarebbe stato presto dimenticato.

Invece l’Assessore, ha ritenuto corretto tirare in ballo un gravissimo fatto di cronaca che non riproponiamo in questo nostro scritto, e tante frasi veramente poco opportune, le quali ci hanno sorpreso ancor di più:

“…è stato scatenato l’odio represso verso l’Amministrazione …”,

“Quello che non consentiamo è il processo alle nostre buone intenzioni…”,

“…altri, senza un minimo di pudore, hanno scatenato l’odio represso verso l’Amministrazione…”,

“…accecati dall’odio…”.

Insomma, abbiamo sicuramente accertato, che la parola “ODIO” è di facile uso per l’Assessore, e anche questo ci ha lasciato veramente molto perplessi.

Dopo la strumentalizzazione del triste fatto di cronaca di Colle Romito, la diretta interessata si è comunque guardata bene di comunicare delle scuse alle famiglie interessate, semplicemente un silenzio assordante, assoluto.

Invece, come ci aspettavamo, qualche comunicato solidale nei confronti dell’Assessore sono stati divulgati; a partire da Fabio Capolei Consigliere Regionale del Lazio, Annalisa Guercio della Lega, e Anna Marracino di Italia Viva… La normale prassi forse e per difendere l’indifendibile, basta che siano tutti appartenenti del “recinto”, naturalmente questa è assolutamente una nostra opinione.

Quello che invece ci sorprende, è la completa assenza di comunicati da parte del Sindaco Dott. Candido De Angelis, nessun messaggio solidale è pervenuto, nessun comunicato stampa è stato emanato.

Forse ci si è resi conto di essere passati dalla padella alla brace?

Si spera che l’argomento venga presto dimenticato?

Oppure l’Assessore Valentina Salsedo non è più nelle grazie del RE?

Ci sembra strano che la massima autorità locale, ormai resasi famosa con parole, frasi e atteggiamenti molto particolari sia rimasta nel silenzio più assoluto.

Come dimenticare in Consiglio Comunale frasi come “…se succede qualcosa alla mia famiglia o ai miei figli succederà anche alla tua…”.

Oppure “… tanto tutti sanno che Lina è da TSO”.

Meglio ancora “… il recinto oramai è chiuso, e questa è la compagine per il 2023…”.

Non ci dimentichiamo poi, ai suoi stessi fedeli della Maggioranza “… siete delle mummie”.

O forse ancor meglio in diretta televisiva “… se avevo vent’anni di meno Buccolini sarebbe durato 3 secondi ½…”.

E tra le tante, come dimenticare la più recente?… “Giovanni Del Giaccio è scappato…”.

Dopo tutto questo, e ricordando solo una minima parte di quanto accaduto in questi ultimi tre anni, che fine ha fatto il Gigante d’Argilla dispensatore di eventi giovanili, sfuriate clamorose, stile “io so’ io e voi…”?

La querela nei confronti del Consigliere Lina Giannino è partita, ma quante querele di ritorno molti non hanno presentato?

D’altronde, recentemente siamo stati informati che, le gomme squarciate, le minacce sui muri, e i proiettili spediti non erano destinati a Lina Giannino, ma sicuramente diretti al Sindaco… Soprassediamo…

Detto questo, nessun comunicato solidale verso l’Assessore Valentina Salsedo?

Dimenticata?

Il recinto sta per essere alleggerito di un commensale?

Oppure, quando le cose si mettono veramente male il Gigante d’Argilla si tramuta in un RE di Cartapesta?

Siamo austeri, irremovibili, inflessibili, antidemocratici solo in Consiglio Comunale dove i microfoni vengono spenti e si redarguisce anche il Presidente del Consiglio se non obbedisce? Oppure irremovibili e minaccevoli nella redazione di una TV locale dove la controparte non ha diritto di replica?

O si inveisce pubblicamente verso persone assolutamente assenti? Non ci rimane che passare ad un nuovo aggettivo… EROICO?

Giorgio Buccolini – Movimento I❤️Anzio®.