AttiVisti Nettunesi: il Parcheggio piazzale Berlinguer presenta evidenti errori progettuali

Contenti per la riapertura del parcheggione ma l’opera è una distorsione del progetto originario

“In questi giorni si fa un gran parlare di parcheggione e di come pezzi di vecchia e nuova maggioranza siano tutti intenti a spararsi le pose per tentare di acquisire maggiore visibilità politica. Gli unici che in questo si stanno distinguendo sono quelli di ciò che resta dell’ormai perso M5S. Siamo veramente molto contenti per i cittadini di Nettuno che finalmente, dopo otto lunghi anni, possono tornare a fruire di una parte di piazzale Berlinguer. Fu l’ex Sindaco Casto che riuscì a scoprire che il documento dell’asseverazione (obbligatoria per legge) presentato dalla società Parkroi e che costituiva uno dei requisiti che portarono quella società a vincere l’appalto, era falso. Era proprio quel documento, attorno al quale girava tutta la vicenda, che costituiva l’asse portante dei successivi atti amministrativi per i quali i cittadini hanno rischiato di rimetterci 7 milioni di euro quali risarcimento danni chiesto dalla Park Roi. Oltre alla beffa il danno, scampato per il rotto della cuffia. Anche se l’attuale opera non è quella che noi avevamo votato (per noi sarebbe stata una vera piazza aggregativa con parcheggi) e anche se la sua realizzazione presenta evidenti errori progettuali, siamo contenti per la riapertura di quello che nella memoria della città resterà sempre “il parcheggione” e per aver contribuito a restituire ai cittadini nettunesi, piazzale Berlinguer”.