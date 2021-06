Anzio. M5S e ApA: Aumenti tariffari Acqualatina, nessuna tutela, nessuna informazione

Nota stampa congiunta dei Consiglieri di Movimento 5 Stelle e Alternativa per Anzio

Il sindaco Candido De Angelis ha votato in conferenza dei sindaci di #Acqualatina SpA, l’aumento tariffario per le utenze. La conferenza dei sindaci, anziché essere organo di controllo nell’interesse dei cittadini si è trasformata in un semplice esecutore di decisioni aziendali mirate al lucro, di cui non sappiamo niente.

De Angelis non parla coi suoi cittadini, non spiega il motivo di questi ennesimi aumenti, e soprattutto non ci informa sui suoi eventuali interventi sulla società rispetto le condizioni fatiscenti della rete idrica, con le note perdite di acqua potabile del 70% che paghiamo tutti in bolletta, non ci dice se ha presentato emendamenti ai due punti dell’odg visto che anche sul secondo voto si è approvato un ulteriore onere per i cittadini sui costi di manutenzione straordinaria della rete.

Ci troviamo ancora una volta vessati da aumenti tariffari in un momento particolarmente difficile per le famiglie, senza che il primo cittadino tuteli i nostri interessi.

Non ci resta che ringraziare per l’ennesima scure su quello che è un bene primario che dovrebbe essere pubblico così come stabilito da un referendum ormai troppi anni fa.

I Consiglieri Comunali

Rita Pollastrini (M5S)

Alessio Guain (M5S)

Luca Brignone (ApA)