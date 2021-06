Anche Aprilia dice sì al nuovo Consorzio Industriale Unico del Lazio

In un’Assemblea convocata per questa mattina, il Consorzio ASI ha ufficialmente dato il via libera al piano di fusione dei consorzi industriali della regione, che porterà nei prossimi mesi all’avvio del Consorzio Industriale Unico del Lazio.

Si tratta delle ultime tappe di un percorso avviato nel 2018 e culminato nelle scorse settimane, con l’approvazione da parte della Giunta presieduta da Nicola Zingaretti, del progetto di fusione dei consorzi industriali attualmente esistenti, della bozza di Statuto del Consorzio Unico e del piano economico dell’operazione.

Anche Aprilia, attraverso l’Assessore Omar Ruberti, delegato dal Sindaco, ha votato a favore del progetto di fusione. “Con il nostro voto – ha dichiarato l’Assessore a margine dell’Assemblea – abbiamo voluto esprimere la nostra convinta preferenza per il modello gestionale proposto dall’Amministrazione Zingaretti. Siamo sicuri che esso possa rappresentare non tanto e non solo un risparmio per i cittadini, ma soprattutto un elemento molto più adatto a garantire quella visione unitaria capace di coniugare sviluppo produttivo, gestione delle infrastrutture e governo del territorio”.

Il progetto di fusione viene discusso e votato, in questi giorni, anche dagli altri quattro Consorzi Industriali attualmente operanti nel territorio della Regione Lazio: il Consorzio per lo sviluppo industriale della Provincia di Rieti, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Sud Pontino, il Consorzio per lo sviluppo industriale del Lazio meridionale (Cosilam) e il Consorzio per l’area di sviluppo industriale della Provincia di Frosinone.

L’obiettivo di questa azione è poter assicurare una nuova politica industriale regionale.

“Nel ringraziare Cosimo Peduto per il lavoro svolto in questi anni alla guida del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Roma e Latina – conclude l’Assessore Ruberti – vorrei esprimere i miei migliori auguri al Commissario per il Consorzio Unico Francesco De Angelis. Sono certo che saprà gestire al meglio questa fase di passaggio, ma soprattutto so che è la persona su cui Aprilia può contare per affrontare le criticità legate al nostro territorio”.