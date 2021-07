Rifiuti, Lega: preoccupati per chiusura temporanea discarica Aprilia

Interessati i rifiuti provenienti dall’area Prenestina e dal Litorale a sud di Roma

“Chiusa da oggi ad Aprilia per lavori di manutenzione la discarica gestita dalla società RIDA AMBIENTE che ospita ,tra gli altri , i rifiuti di alcuni comuni dell’area Prenestina e quelli provenienti dal comune di Anzio, a forte vocazione turistica. Il rischio di una crisi sanitaria per i rifiuti in strada è altissimo, considerando il fatto che stiamo in piena estate e dobbiamo fare i conti con le alte temperature. La responsabilità di questa situazione, che riguarda non solo il decoro urbano ma soprattutto la salute pubblica, è imputabile esclusivamente alla Regione Lazio la quale, pur essendo stata avvisata per tempo dalla RIDA , non ha predisposto nessuna misura atta a contenere e a risolvere il problema. Ancora una volta, purtroppo, siamo costretti a denunciare il fallimento del Piano Rifiuti partorito dalla Giunta Zingaretti e dal Partito Democratico”.

Così, in una nota, Tony Bruognolo, segretario politico Lega Provincia Roma Sud.