Consigli comunali in presenza, Nettuno chiede in prestito ad Anzio la sala di Villa Sarsina

E’ stata inoltrata la richiesta di utilizzo dell’Aula Consiliare di Villa Sarsina, al Sindaco della Città di Anzio Candido De Angelis a seguito dell’interdizione della Sala Consiliare del Comune di Nettuno disposta a seguito di un sopralluogo della Asl per la mancanza dei requisiti igienico-sanitari minimi per consentire la sua fruizione in sicurezza in vista dell’Emergenza Covid 19.

“La nostra priorità è tornare quanto prima alla normalità, ma bisogna farlo nella massima sicurezza possibile vista la situazione epidemiologica in risalita nella nostra nazione – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – abbiamo richiesto al comune di Anzio la possibilità di utilizzare la Sala Consiliare di Villa Sarsina e ci stiamo muovendo, grazie all’impegno del presidente del consiglio Giuseppe Barraco che sta lavorando in tal senso, per consentire nuovamente lo svolgimento dei consigli comunali in presenza anche vagliando ipotesi alternative a Villa Sarsina. Non è nostra intenzione limitare in alcun modo il dibattito democratico, ma la sicurezza e la salute vengono prima di tutto e noi rappresentanti delle istituzioni dobbiamo essere i primi a dare il buon esempio”.